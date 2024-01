Ferragni e Fedez, la vecchia casa è in affitto. La cifra esorbitante

20 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti già da un po'. Hanno lasciato la vecchia casa per andare ad abitare nella nuova, lussuosissima abitazione. Qualche video rubato, qualche anticipazione. Poi, però, è scoppiato il caso del pandoro pensato in collaborazione con Balocco e l'attenzione dei follower è caduta su altro. Nelle ultime ore, però, è rimbalzata in rete la notizia che riguarda il prezzo dell'ex attico dove il rapper e l'influencer hanno trascorso un periodo importante della loro vita, dove sono nati i loro due figli Leone e Vittoria.

L’immobile, che come la nuova dimora è situata a Milano, zona Citylife, è curato dall’agenzia Roseto Prestige e il prezzo è di 35 mila euro al mese. Tanti? “Situata nella residenza firmata Zaha Hadid all’undicesimo e ultimo piano, del quale gode dell’uso e dell’accesso esclusivo, si riserva una vista unica nel suo genere sullo skyline milanese e il paesaggio circostante. Inserita nel moderno contesto di Citylife, la struttura è circondata da una delle più vaste aree pedonali della capitale meneghina, completamente libera dal traffico, rendendola così un ambiente ideale per le famiglie che, pur vivendo in una delle zone più cool di Milano”, si legge. Sui social molti utenti hanno risposto con commenti più o meno ironici.