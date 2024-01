Ferragni e Fedez "da Papa Francesco", tam tam impazzito: chi si muove in Vaticano

20 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni e Fedez sono ancora nel turbine del pandoro-gate. L'inchiesta milanese sulle attività benefiche dell'influencer e imprenditrice va avanti, mentre emergono indiscrezioni sulla presunta crisi che la coppia starebbe passando. Insomma., un momento di comprensibile stress e tensione. I due centellinano le uscite in pubblico e sui social, ma a quanto pare c'è chi sta lavorando per un appuntamento ufficiale che, se si verificasse, creerebbe senza dubbio un grande clamore. A parlarne è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi secondo cui ci sarebbe addirittura l'idea di un intervento del Vaticano.

"Il Ferragni gate agita il governo e in Vaticano c'è chi smuove il Papa", si legge nel settimanale che entra nei dettagli: "Sembra che qualcuno si stia prodigando perché Papa Francesco riceva la coppia nell'occhio del ciclone a Santa Marta in forma riservata", scrive Dandolo nella sua rubrica "Forse non tutti sanno che". E ancora: "Il Ferragni Gate è diventato un caso politico prima che giudiziario. Ebbene si, le prese di posizioni totalmente antitetiche dei leader dei partiti al Governo riflettendo le tensioni intestine della coalizione di maggioranza", argomenta il giornalista che sottolinea i diversi punti di vista da parte di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Poi l'indiscrezione "vaticana": "Forse non tutti sanno che Papa Francesco a breve prenderà una posizione netta a favore dei Ferragnez. Il rapper e la influencer potrebbero infatti presto essere ricevuti in forma privata a Santa Marta in Vaticano durante la celebrazione della messa del mattino". Bergoglio dirà sì ai Ferragnez? Come ha detto recentemente sulle benedizioni alle coppie gay: “La Chiesa non ha porte e accoglie tutti”...