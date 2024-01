Re Carlo III verrà operato, arriva la comunicazione di Buckingham Palace

17 gennaio 2024 a

A poca distanza dall'annuncio dell'intervento della principessa del Galles Kate Middleton, viene fatto sapere che Re Carlo III sarà sottoposto la prossima settimana in ospedale a una "procedura correttiva" per un ingrossamento della prostata, a seguito della quale sarà richiesto "un breve periodo di recupero". Lo riferisce Buckingham Palace, precisando che "la condizione di Sua Maestà è benigna". "Come migliaia di uomini ogni anno, il re ha richiesto un trattamento per un ingrossamento della prostata", ha comunicato il Palazzo reale, aggiungendo che gli impegni pubblici del monarca, 75 anni, "verranno rinviati per un breve periodo di recupero".

Kate ricoverata in ospedale, "intervento addominale riuscito": che succede

Come anticipato sopra, Kate Middleton è stata ricoverata per un intervento chirurgico all’addome. A riferirlo è stato il portavoce di Kensington Palace, il quale, in una comunicazione ufficiale, ha confermato che l’operazione è avvenuta con successo. La principessa del Galles dovrà restare in ospedale dai 10 ai 14 giorni, secondo quanto imposto dai medici, per poi proseguire la convalescenza nel castello di Windsor, dove risiede la famiglia. Stando a quanto filtra, “difficilmente tornerà alle funzioni pubbliche prima di Pasqua”. La moglie dell'erede al trono britannico, “spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli; e che le sue informazioni mediche personali rimangano private”, riporta il comunicato.