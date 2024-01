Paolo Ciavarro, svela perché si sposa quest'anno: "Voglio avere mamma Eleonora Giorgi"

Alice Antico 17 gennaio 2024 a

a

a

Paolo Ciavarro ha parlato al settimanale “Chi” delle sue future nozze con Clizia Incorvaia, in programma il prossimo 11 ottobre 2024, e soprattutto della malattia di sua madre. Eleonora Giorgi, come è ormai noto, sta combattendo contro un tumore al pancreas e, a tal proposito, Ciavarro ha confessato di aver deciso di sposarsi quest’anno “Perché la vuole avere al suo fianco”. “Il matrimonio è l’unica cosa per cui abbiamo aspettato. In effetti, per tutto il resto abbiamo corso ed è stata una bella corsa. Questo era il naturale coronamento, però non nascondo che anche la situazione di mamma mi abbia spinto a farlo”, ha detto il volto di Forum. "Lo sa? Ne ho parlato prima di tutto con mamma, abbiamo parlato a lungo...Alla fine ho deciso di farlo quest’anno perché voglio averla, voglio avere mamma al mio fianco e lei... Sì, l’abbiamo deciso”, ha concluso.

Paura per Clizia Incorvaia, incinta e positiva al Covid

A proposito della malattia della Giorgi, Ciavarro ha detto: “Ci sono giorni molto difficili e giorni in cui è forte e vitale”. “Nonostante tutto non ha mai perso quell’atteggiamento positivo che da sempre la contraddistingue”, ha continuato. Clizia, dal canto suo, si è dimostrata molto positiva: “Dobbiamo assolutamente concentrarci sui pensieri positivi, richiamare tutti i sentimenti di bellezza”. L’influencer ha confessato sulla Giorgi: “Si è legata tanto anche a mia figlia Nina e poi lei, Eleonora, dal primo giorno è stata dalla mia parte: dice che sono la figlia femmina che lei non ha avuto ed effettivamente siamo simili, anche un po’ fisicamente. E come cuore, come carattere e come attitudine siamo quasi uguali”. Innegabilmente, dunque, la coppia si è mostrata provata dalla malattia della Giorgi, ma Paolo e Clizia rimangono uniti e propositivi: “Quest'anno sarà intenso e insieme lo affronteremo con tutto il nostro amore e con tutta la nostra grinta”.