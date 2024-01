Chiara Ferragni, lo sfogo social dell'amica influencer: "Sputi in faccia"

16 gennaio 2024 a

Continua il silenzio social di Chiara Ferragni, al netto delle foto di famiglia (senza Fedez...) dalla vacanza in montagna e le stringate note con cui ribadisce la volontà di chiarire con le autorità competenti il caso dei pandori griffati. Una voce a difesa dell'influencer e imprenditrice si sollevata oggi, su Instagram, da parte della "collega" Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come Estetista Cinica, star dei social e titolare di un'azienda di grande successo. «È da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiara Ferragni ma perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con la quale siamo amiche? Perché devo venire qua a sputare in faccia a una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso», afferma su Instagram.

Sulla vicenda che ha investito la ristoratrice di Lodi - trovata morta dopo la bufera mediatica per una recensione messa in dubbio - che sta facendo molto parlare sui social, invece, «nessuno ha chiesto la mia opinione, come è giusto che sia, perché non sono titolata ad avere opinioni ma paura. Qua è diventato hunger games, cioè ci sono delle persone che vogliono la lotta fratricida, ci si ammazza per portare a casa il proprio c**o, siccome vedo che tira una brutta aria allora parlo male di te. C’è qualcuno che veramente vuole una cosa così orrenda?».

«Allora io hunger game non lo faccio, non mi troverete mai in un’arena a tirare i capelli a una persona alla quale sono vicina per non farmi giudicare male. Per fortuna credo ancora che ognuno risponda per sé e che se le persone che ti sono vicine inciampano o gli succede qualcosa, allora glielo dici di persona, non davanti a un milione di follower». «Che brutta questa cosa, che paura. Per la prima volta in tanti anni ho pensato chiudo tutto, poi però sono sempre qua perché alla fine do da mangiare ad un po' di persone» conclude l’influencer.