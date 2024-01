Ferragni in montagna. Fedez a Milano con il cane, che succede?

15 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale numero uno d'Italia, ha detto no alla settimana della moda di Milano per ritagliarsi una parentesi di serenità con i figli Leone e Vittoria, la mamma Marina e la sorella Valentina. All'appello, però, è risultato assente il marito Fedez. Dagli scatti postati dall'influencer sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, è emerso con chiarezza che il cantante ha deciso di non seguire il resto della famiglia in montagna. Fatto, questo, che ha destato dubbi e sospetti in rete. Voci di malumori nella coppia erano già state lanciate da Selvaggia Lucarelli. "Una frizione forte", aveva detto la giornalista. Oggi, a confermare indirettamente questa scelta di stare separati, almeno per qualche ora, sono state le storie di Fedez. Il rapper si è ripreso in casa a Milano, in compagnia della cagnolina Paloma.

"Rischio reputazionale", la finanza avverte Ferragni: il segnale da allarme rosso

L'influencer più seguita d'Italia aveva annunciato una fuga di 24 ore con la famiglia. Poi, però, dai ritratti di famiglia è saltato fuori che Fedez è rimasto a Milano. Poche ore fa il rapper ha pubblicato una serie di video. Il marito di Chiara Ferragni, con il suo cellulare, ha inquadrato per lo più la cagnolina di casa Paloma. La cornice è quella dell’appartamento milanese dei Ferragnez. I motivi della divisione non sono stati resi noti dai diretti interessati e non possono, dunque, essere intuiti. La giornalista Lucarelli aveva però acceso un faro su questa possibile maretta, ponendo l'accento soprattutto sugli scontri del cantante con i giornalisti. Intanto l'influencer, attraverso una nota ufficiale, si è detta "a disposizione delle autorità competenti per chiarire quanto accaduto".