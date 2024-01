Ferragni, "follower falsi o inattivi": il dato choc e il crollo di interazioni

15 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni è tornata sui social e, a un mese dall'inizio del pandoro-gate, nessuna buona nuova si affaccia all'orizzonte. Come appreso in rete, l'influencer numero uno d'Italia si sarebbe affidata a un team di esperti per provare riconquistare consenso e, quindi, a risollevare la sua immagine, ma l'obiettivo non sarebbe ancora stato raggiunto. Al contrario, quanto emerge potrebbe essere un boccone indigesto per l'imprenditrice digitale. Secondo i dati di Inbeat.co, infatti, 11 milioni di follower dell'influencer sarebbero utenti falsi o inattivi.

Come riporta Il Giornale, il sito in questione consente di quantificare e verificare i seguaci degli influencer, riuscendo a identificare follower falsi o sospetti. Il motivo? Riuscire a capire realmente quanti follower siano reali. Passando al setaccio il profilo di Chiara Ferragni, il dato finale parla chiaro. Tenendo in considerazione un totale di 29 milioni di follower, solo 17,7 milioni sarebbero utenti reali, mentre 11,9 milioni (il 41%) risulterebbero utenti inattivi o addirittura falsi.

Diversa la situazione di Fedez, il rapper e marito dell'imprenditrice cremasca. Stando a quanto emerge, il cantante, tra i suoi 14,8 milioni di seguaci, non avrebbe profili fake o inattivi. Nessun sospiro di sollievo per l'influencer neanche sul fronte delle interazioni. Sempre secondo Inbeat.co, solo l'1,58% dei suoi follower interagisce realmente con il suo profilo commentando, mettendo un like o condividendo e salvando post e storie.