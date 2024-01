Che tempo che fa. Ornella Vanoni senza freni: "Prima ridevo perché..."

Francesco Fredella 15 gennaio 2024 a

Ornella Vanoni senza freni. “Capodanno? L’ho festeggiato a Viareggio. Un’acqua! Un freddo! Un mal di schiena". Non avevo neanche portato il k-way. Volevo morire", racconta da Fabio Fazio. "Ho passato un capodanno di m...a. Io prima di mettere il pace maker bevevo con piacere, adesso non posso neanche più bere. E per questo mi faccio due maroni così. E tutto quello che prima mi faceva ridere ora non mi fa ridere. Ridevo perché ero ubriaca! Ubriaca.. Allegra, brilla, su di giri. Poi sono triste perché non si capisce più niente: accendi la tv e vedi notizie terrificanti, poi si interrompe e parte la pubblicità dove quelli ridono. Ma cosa ridono? Ma non si rendono conto di cosa sta succedendo?”, dice ancora nel corso dell'ospitata della domenica.

Da sempre Ornella Vanoni scardina le regole e dice di tutto, senza troppo preoccuparsi di cosa sia politicamente corretto. In tv, insomma, non vuole assolutamente stupire tutti con il buonismo e con il silenzio: quando parla, tutto fa notizia. Da sempre.