Che tempo che fa, perché Fabio Fazio non va in onda

Domenica 7 gennaio Che tempo che fa non è andato in onda sul Nove. Perché? La trasmissione condotta da Fabio Fazio sta continuando la pausa tv prevista per le festività di fine anno. In altre parole, come già accaduto domenica 24 e domenica 31 dicembre, niente puntata. Così hanno riposato Fabio Fazio e tutta la sua squadra composta da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Francesco Paolantoni.

Domenica 7 gennaio al posto di Che Tempo che fa è andato in onda "Little Big Italy", condotto da Francesco Panella, che visita le città estere alla ricerca del miglior ristorante italiano e "Ammutta muddica", lo spettacolo con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. Che tempo che fa tornerà in onda regolarmente domenica 14 gennaio.