Gino Paoli e Ornella Vanoni, amarcord choc da Fazio: "Nella vasca gelata..."

“Ricordi quando ti ho messo in una vasca gelata per la sbornia?” Da una parte Gino Paoli, dall’altra Ornella Vanoni: due miti senza tempo della musica. Tutti e due ospiti di Fabio Fazio, su Nove, per quello che è (ascolti alla mano) sicuramente un boom. A Che tempo che fa Gino Paoli ripercorre la sua carriera, formidabile. Piena di successi. “Nel libro ho detto quello che è successo tra me e lei. Tanto per chiarirci, io quando frequento qualcuna e ci sto per un po', mi innamoro di lei come persona. E quando la mollo, continua a rimanere una persona che amo”, racconta Paoli.

La loro storia, il loro amore e poi la musica come colonna sonora. L’aneddoto shock non manca: “Ti ricordi quando hai cominciato a bere e fumare? Eravamo a Vallombrosa, hai cominciato a bere e fumare lì. Ero ubriaca anche io e per guarirti dalla sbornia ti ho infilato in una vasca congelata che a momenti muori”, tuona la Vanoni. Fazio incredulo, ma ha in mano lo scoop. L’ennesimo. Paoli svela che il brano Senza fine (un capolavoro) è stato scritto per la Vanoni. “Sono in una saletta della Ricordi. Suono il pianoforte, Ornella arriva, mette la faccia dentro e dice ‘mi scriveresti una canzone'?", racconta. I due si conobbero nel 1960. Un amore, appunto, senza fine.