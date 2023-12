Che tempo che fa, lo show di Vanoni sul funerale gela Fazio: "Vestito di Dior, la bara..."

11 dicembre 2023 a

Ornella Vanoni ha tolto il freno. Ancora una volta. Ospite fissa di Fabio Fazio, la cantante, tra un racconto e l'altro, si è abbandonata a confessioni un po' macabre. Nello studio di Che tempo che fa, dopo aver mostrato al pubblico un video d'archivio con la straordinaria esperienza americana della chanteuse milanese nel 1986, la conversazione tra la 90enne musa di Giorgio Strehler e il conduttore ha preso una piega sbagliata. Invece di parlare del passato, infatti, la straordinaria interprete si è "tuffata" nel futuro ed è finita a rivelare dettagli sul funerale.

Ornella parla del suo funerale: "Il vestito ce l'ho, è di Dior. La bara deve costare poco perchè voglio essere bruciata. Poi buttatemi nel mare, magari a Venezia"



Questa donna è un mito #CTCF pic.twitter.com/sP88u5FsbK — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 10, 2023

"Adesso scelgo il vestito. La bara deve costare poco perché tanto va bruciata. Poi buttatemi nel mare, quello che vi pare. Mi piacerebbe Venezia però fate come volete. Il vestito ce l'ho, è di Dior, fa una bella figura...", ha detto Vanoni, scatenando l'ilarità dei telespettatori. "Ma dove la troviamo una così?", ha replicato, un po' in imbarazzo, Fazio. "Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il mio funerale", non è arretrata di un passo la cantante. "Va bene però adesso perché siamo andati su questo argomento? Eravamo in America, stavamo parlando degli sguardi...", ha cercato di bloccarla il giornalista.

A quel punto la cantante ha cambiato argomento: "Lucio Dalla mi disse che ero l'unica che si era rivolta a lui con affetto. Le altre belle si voltavano dall'altra parte perché lui era brutto. Per me Lucio era anche bello, talmente straordinario, talmente intelligente, talmente bugiardo, talmente drammatico, talmente triste, talmente spudorato e cantava con una vocalità pazzesca, che non ha nessuno in Italia. Mi dispiace per gli altri". Ricordi indelebili anche del rapporto con Pino Daniele: "Tu hai cantato una sua canzone?", le ha chiesto Fazio. "Sì, ho cantato Anima, una canzone meravigliosa!", ha risposto Vanoni.