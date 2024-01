Mara Venier senza freni con Bonaccorti: "Quelle p...", imbarazzo a Domenica In

14 gennaio 2024 a

a

a

Attimi di imbarazzo a Domenica In quando la chiacchierata tra le due amiche di vecchia data, Mara Venier ed Enrica Bonaccorti ("ci conosciamo da 50 anni") verte sulla "sciocchezza" fatta dall'attrice e conduttrice ospite domenica 14 gennaio del programma di Rai1. Siamo all'inizio degli anni 80 quando Bonaccorti viene scelta per il prestigioso Amadeus di Giorgio Pressburger in scena al Teatro Argentina di Roma. "Avevo vinto tre provini per essere la coprotagonista", racconta, "soltanto che Pressburger quando ha fatto la prova mi disse che al secondo atto avrei dovuto denudare il seno per tentare Salieri e metterlo contro Mozart", racconta.

"Non è detto": Rettore lascia Venier di sasso, cosa le scappa

Davanti a questo bivio, Bonaccorti decide di lasciare lo spettacolo: "Sono dovuta andare via dal teatro. Dopo 12 giorni di prove ho mandato un documento medica che diceva che non potevo continuare". Poi la scelta drastica: "Ho deciso di ridurre il seno, per cui non ho più fatto quello spettacolo" racconta Bonaccorti che si sottopose a un'operazione. Venier a quel punto commenta: "Ma eri meravigliosa con quelle poppone lì..." afferma provocando sorrisi e applausi. "Me le ricordo bene", insiste Mara con l'amica che replica: "Io mi ricordo le tue". A quel punto Venier racconta di aver pensato a sua volta di ridurre il prosperoso seno. "Sono andata dal chirurgo, che mi ha detto: signora, le tenga..". In ogni caso Bonaccorti non si è pentita della sua scelta, anche dal punto di vista lavorativo. "Qualche tempo dopo mi ha chiamato la Rai", racconta l'attrice che poi ha continuato la sua carriera soprattutto come conduttrice tv.