Domenica In, Rettore lascia Venier di sasso: "Non è detto". Cosa le scappa

08 gennaio 2024 a

a

a

Manca poco all'inizio del Festival di Sanremo e Mara Venier ha pensato bene di dedicare uno spazio dell'ultima puntata di Domenica In proprio alla storia della kermesse canora più amata d'Italia. Tra gli ospiti anche Donatella Rettore. La cantante, dopo essersi esibita, ha catalizzato l'attenzione di tutti gli spettatori perché si è lasciata scappare una frase sibillina ma interessante. Parlando appunto della nuova avventura di Amadeus e del suo nuovo cast, la voce di Kobra ha affermato: "Non è detto che tu Mara non mi veda a Sanremo 2024". Gelo in studio.

Pieno di applausi e di risate per Venier e Matano da Carlo Conti

A quel punto, la signora della domenica ha provato a rompere il momento di imbarazzo e ha chiesto: "Ma questo anno?". E ancora: "Hai dato uno scoop". Donatella Rettore non si è trattenuta e ha pronunciato un timido: "Già". Come reagirà Amadeus a quest'indiscrezione lanciata inavvertitamente (sempre che sia vero)? Il conduttore artistico confermerà o meno questo retroscena? Non ci resta che aspettare. Intanto sale la febbre da Sanremo e molti amanti di quella che è stata soprannominata la "seconda settimana santa" fanno il conto alla rovescia.