Belen Rodriguez vuota il sacco: "Non funzioni e prendono una più giovane"

09 gennaio 2024 a

a

a

Belen Rodriguez, dopo un assordante silenzio e un'assenza prolungata dai social, ha parlato di ciò che le è accaduto negli ultimi mesi nello studio di Domenica In. La depressione, la rottura con Stefano De Martino, i tradimenti, lo stop dal lavoro: tutto è stato tenuto in considerazione in quell'intervista-bomba di Mara Venier. Poi, a parte qualche commento sui social e una lite con il padre della figlia Antonino Spinalbese, niente più. Nel prossimo numero di Chi, che uscirà domani, l'argentina è tornata a parlare di sè e ha approfondito alcuni aspetti non ancora trattati della sua storia e del suo momentaneo allontanamento dalla tv.

Belen fa il nome di un'altra amante di De Martino. E rischia la denuncia

"La sofferenza mi stava divorando, ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità. Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile. Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce": così ha esordito la showgirl. Ma quella dell'argentina è stata una confessione a cuore aperto: "La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un Paese maschilista, se non hai più il c**o sodo non funzioni e prendono una più giovane. Quando non stai bene si vede anche da fuori. Chi mi sta vicino mi guardava e mi diceva: 'Non sei felice', 'Hai gli occhi tristi' e io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste".

"Ero alla frutta": nuova confessione a cuore aperto di Belen. Come sta

Belen, come anticipato, ha anche temporaneamente lasciato il lavoro in tv. Il motivo? È lei stessa a rivelarlo: "Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. Quando dico che l'amore è al primo posto nella mia vita parlo dell'amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando".