Belen, "ero alla frutta": confessione a cuore aperto. Come sta

Belen Rodriguez, ancora una volta, è finita al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? Nel giorno di Santo Stefano, è stata protagonista insieme al suo ex fidanzato Antonino Spinalbese di una guerra social. La ragione scatenante la gestione della figlia Luna che, stando a quanto dichiarato dall'argentina, non sarebbe una preoccupazione quotidiana per l'ex gieffino. La questione ha riacceso i fari sulla showgirl che, dopo aver ripreso con costanza a condividere con i suoi follower attimi di vita quotidiana, ha anche ripreso il racconto di uno dei periodi più bui della sua vita.

Ospite di Mara Venier, la conduttrice aveva rotto il silenzio e rivelato dei retroscena molto privati sul malessere provato e sulla depressione. "Non conoscevo la depressione. Non capivo come fosse possibile, ma non ce l'ho fatta", aveva detto l'argentina in diretta tv, catalizzando così tutti i suoi sostenitori. "Io non uscivo più dalla stanza. Non respiravo più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 kg. Non volevo più vedere la luce. Ma ho deciso di combattere e aprire quelle finestre, le tende, non è stato facile", aveva poi aggiunto.

Ora, via social, Belen è tornata a parlare di sè e delle difficoltà affrontate nei mesi in cui è stata costretta a sparire dai radar. Rispondendo al commento di una follower su Instagram, che ha confessato di aver pensato di non seguirla più proprio nel periodo in cui era scomparsa, ha svelato: "Manco io volevo seguirmi più. Ero alla frutta". Non è mancato, però, un messaggio di speranza: "Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico: viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se lu guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori".