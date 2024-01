Bianca Berlinguer, risposta in diretta ai fuorionda di Striscia: "Mi dispiace che..."

12 gennaio 2024 a

Il "benvenuto" a Mediaset di Striscia la Notizia a Bianca Berlinguer è arrivato ieri con uno dei classici fuorionda pescati dal tg satirico di Antonio Ricci. Si vede e si sente la conduttrice strigliare la redazione di È sempre Cartabianca per alcuni servizi "che fanno pena" e minacciare l'addio a Mediaset: "Questi i miei ultimi tre giorni, fino a venerdì, poi è finita…". Nella puntata di venerdì 12 gennaio di Prima di domani, su Rete4, Berlinguer ha esordito parlando ai telespettatori: "Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente e riguarda la mia redazione, perché ieri sera Striscia la notizia, che fa Striscia la Notizia quindi niente da eccepire, ha trasmesso un fuori onda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione, È sempre Cartabianca, in cui mi lamentavo della mia redazione, che può sempre accadere come potete immaginare in quegli attimi prima della diretta", afferma la giornalista che ha lasciato la Rai dopo 30 anni per trasferirsi nel network fondato da Silvio Berlusconi.

Tornando alle parole sulla redazione, "sembrava appunto che io non l'ha apprezzarsi, questo mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile, in un'azienda come questa in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene", è il messaggio ai telespettatori e, indirettamente all'azienda, di Berlinguer nella sua "digressione personale".

Ma cosa aveva detto la giornalista qualche giorno fa, nel video intercettato da Striscia nella "bassa frequenza" degli studi Mediaset? "I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente", è lo sfogo di Berlinguer che parla di “schifezze” prima di rivolgersi a quello che sembra essere un dirigente della rete: "Questi i miei ultimi 3 giorni, fino a venerdì, poi è finita…" Non scherzo, e che me frega?". Oggi il chiarimento, con Berlinguer che ribadisce di "trovarsi bene" a Mediaset.