Striscia la notizia, fuorionda di Bianca Berlinguer: "Tre giorni e poi è finita"

11 gennaio 2024 a

a

a

Striscia la Notizia tira fuori un nuovo fuorionda captato nelle trasmissioni Mediaset. La protagonista,m questa volta. è Bianca Berlinguer, che dopo l'esordio su Rete 4 a seguito del clamoroso passaggio dalla Rai con È sempre Cartabianca ha debuttato anche nel preserale con Prima di domani. Martedì scorso la giornalista viene immortalata mentre critica senza mezzi termini i servizi trasmessi dal programma: "I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente", si sfoga la conduttrice con le altre persone in studio. Parla di “schifezze” fatte dai collaboratori e mandate in onda. Le viene detto che si impegnano molto, ma lei replica che evidentemente non vengono indirizzati nella direzione corretta. Poi lancia un avvertimento a un “dirigente” presente in studio: "Questi i miei ultimi 3 giorni, fino a venerdì, poi è finita…", afferma, E ribadisce: "Non scherzo, e che me frega?".

❗️CLAMOROSO FUORIONDA DI #BIANCABERLINGUER❗️

«I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente». E poi lancia un avvertimento: «Questi i miei ultimi 3 giorni, poi è finita». #Striscialanotizia pic.twitter.com/HtuStF8l9K — Striscia la notizia (@Striscia) January 11, 2024

Siparietto che fotografa un momento di tensione o c'è qualcosa di più? SI vedrà col passare dei giorni e delle settimane. Il tg satirico di Antonio Ricci, intanto, continua a sfornare audio scottanti che corrono sulla "bassa frequenza", il circuito chiuso che collega le varie regie degli studi Mediaset.