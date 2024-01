Acca Larentia, il video che smaschera la sinistra. Crosetto: "Un regalo a Putin"

11 gennaio 2024 a

La polemica cavalcata dalla sinistra sui saluti romani alla commemorazione della strage di Acca Larenzia, il 7 gennaio scorso, non solo è completamente strumentale, ma è un favore a Vladimir Putin. La stoccata al Pd di Elly Schlein e al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha postato su X lo stralcio di una trasmissione andata in onda in Russia in cui vengono mostrate le immagini degli estremisti di destra rispondere "presente" con il braccio teso.

"Ecco la situazione a Roma oggi, l'estrema destra onora la memoria di tre camerati neofascisti non tanto con un saluto romano" ma con un gesto che è "ovviamente il Sieg-Heil", afferma la conduttrice che poco dopo collega la premier Giorgia Meloni alla commemorazione di Acca Larentia. "L’opposizione sa" che Meloni e il governo "non hanno nulla a che fare con questa manifestazione, che si è tenuta ogni anno, con le stesse immagini, anche con Governi di sinistra. Ma, per pochi voti, ha polemizzato con Lei. Facendo un regalo alla propaganda russa. Bel risultato!", afferma Crosetto nel tweet.

L’opposizione sa che Pres. Meloni e Governo non hanno nulla a che fare con questa manifestazione, che si è tenuta ogni anno, con le stesse immagini, anche con Governi di sinistra.

Ma, per pochi voti, ha polemizzato con Lei.

Facendo un regalo alla propaganda russa.

— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 11, 2024

Insomma, quanto visto all'Appio-Tuscolano l'altro giorno avviene tutti gli anni e la sinistra quando è stata al governo ha mai fatto nulla per impedirlo. Inoltre i militanti di quelle formazioni non si identificano affatto con Fratelli d'Italia o con altri partiti di maggioranza. Tuttavia con il centrodestra al governo l'opposizione ha scatenato interrogazioni e proteste per un pugno di voti, come dice Crosetto. Il risultato è solo quello di aver dato carburante alla propaganda russa.