Acca Larentia, oltre 10 indagati per la commemorazione: aperta un'inchiesta

Tanto rumore da sinistra per nulla. La Procura di Roma ha infatti aperto un’inchiesta in relazione ai saluti romani di domenica scorsa davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larenzia nel corso della commemorazione dei tre giovani uccisi 46 anni fa. Sono oltre dieci gli indagati, nei cui confronti si procede per l’ipotesi di apologia del fascismo. Gli investigatori, che hanno esaminato i filmati, hanno inoltre identificato circa 150 partecipanti alla manifestazione. Il tutto si è messo in moto dopo le informative arrivate dalle forze dell’ordine.

Sul tema è ritornato a parlare anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite de L’Aria che tira su La7: “Sul saluto romano l’aspetto puramente tecnico-giuridico è controverso da decenni. La Cassazione si pronuncerà a breve su alcune vicende che hanno concretizzato l’ostentazione di questi simboli e gestualità. È importante l’aspetto morale, etico, culturale, cioè prendere le distanze da una simbologia che tende a evocare un periodo della storia, metodi e suggestioni, condannato dalla storia e distante dalla nostra acquisita cultura democratica. Quanto accaduto - ha rimarcato il ministro del governo Meloni - è un’offesa che si fa a quelle vittime che meriterebbero un diverso approccio. È sicuramente una strumentalizzazione che svilisce e offende quelle vittime”.