Chiara Ferragni, ritorno alla moda: il post social scatena un putiferio

11 gennaio 2024 a

a

a

Via il "grigio-pentimento" si torna alla routine. Dopo il video delle scuse, Chiara Ferragni è tornata sui social con uno dei suoi fitcheck, i post con cui propone un abbinamento di capi, scarpe e accessori, tutto sempre griffatissimo. Dopo il pandoro-gate ieri ha è comparsa ai suoi follower sorridente indossando stivali biker neri con fibbia, maglietta aderente nera a maniche lunghe con l'ombelico scoperto e una minigonna in cashmere, look completato da un caldo cappotto.

"Qui c'è una bella lista". Merlino zittisce Fedez: come smonta le accuse

A fare i conti dell'outfit è TgCom24: la gonna costa 950 euro, gli stivali 1.950 e il cappotto 2.350, tutto di grandi maison. Insomma, cifre che fanno alzare qualche sopracciglio dopo le polemiche sui maxicachet che hanno seguito la sanzione dell'Antitrust per il pandoro Pink Christmas by Chiara Ferragni e l'inchiesta della procura di Milano. Tempesta mediatica che è costata all'influencer 210mila followers ma soprattutto una diminuzione del sentiment positivo, ossia della reputazione social, di circa 35 punti. A fornire il dato è SocialData per Adnkronos che ha analizzato l’evoluzione delle dinamiche social dopo lo scandalo che ha coinvolto l’influencer. Il sentiment è passato dal 59% al 24% attuale. Il calo maggiore è stato registrato in concomitanza con la diffusione della notizia delle indagini per truffa aggravata, l’8 gennaio 2024. Ferragni inoltre fa registrare -20 milioni di interazioni. Di rimbalzo viene toccato anche il marito: Fedez fa registrare -3 milioni di interazioni.