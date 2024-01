Pomeriggio 5, Merlino smonta le accuse di Fedez: "Qui c'è una bella lista"

10 gennaio 2024 a

Myrta Merlino contro Fedez. Tutto in diretta tv. La conduttrice di Pomeriggio 5 risponde alle accuse che il rapper aveva mosso sui social nei giorni scorsi. Fedez aveva accusato la trasmissione di Canale 5 per i suoi appostamenti sotto casa Ferragnez in cerca di notizia sulla truffa aggravata legata al pandoro-gate. “Fin qui le parole di Fedez tradiscono una certa insofferenza e, francamente, lo trovo comprensibile da un punto di vista umano - ha esordito Merlino - Non è un momento facile per lui e sua moglie, però io credo che dobbiamo ripartire dai fatti. E’ questo che ci piace fare ed è questo che facciamo. E quali sono i fatti? Che la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è un’imprenditrice importante, nota, che è a capo di una grande azienda che arriva a fatturare 100 milioni e che ha una grande influenza sugli italiani. Ebbene, è stata indagata per truffa e noi pensiamo che sia nostro dovere parlarne“.

"Ho sempre stimato molto #Fedez, penso che sia molto meglio delle parole che ha detto ieri sui social"



Myrta Merlino a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/2KErdKsQig — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 10, 2024

Poi il vero affondo che suona più come una sfida: “Dopodiché mi auguro, personalmente, che Chiara Ferragni potrà il prima possibile dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane il nostro dovere di informare e approfondire questioni, che dal punto di vista social, economico e, verrebbe da dire, anche giudiziario, a questo punto, sono questioni di non poca importanza - ha aggiunto Merlino - Per il resto, quello che voglio dire a Fedez è che noi siamo qui con la nostra bella lista di domande. Che se lui o Chiara volessero parlare con noi, volessero rispondere alle nostre domande, sarebbero i benvenuti in questo studio, ma anche sotto casa…“.