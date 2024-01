Chiara Ferragni, crollo del sentiment positivo e fuga dai social: i danni del pandoro-gate

11 gennaio 2024 a

a

a

Il pandoro-gate è costato a Chiara Ferragni la perdita di 210 mila followers e una diminuzione del sentiment positivo di circa 35 punti. È quanto emerge da un’analisi realizzata da SocialData che per Adnkronos, ha analizzato l’evoluzione delle dinamiche social dopo lo scandalo che ha coinvolto l’influencer. Nel complesso la vicenda ha generato su web e social oltre 30 milioni di interazioni in questi ultimi venti giorni, con un picco deciso nei giorni iniziali, subito dopo la diffusione delle prime notizie a riguardo. Il sentiment positivo nei confronti dell’influencer è crollato e ha visto una riduzione di 35 punti percentuali, passando dal 59% al 24% attuale. Il calo maggiore del sentiment è stato registrato in concomitanza con la diffusione della notizia delle indagini per truffa aggravata, l’8 gennaio 2024.

"Dovranno scriverlo in ogni video". Stretta sugli influencer: cosa cambia

SocialData ha poi analizzato l’evoluzione della fanbase Instagram di Chiara Ferragni e del marito: nell’ultimo mese lei ha perso 210 mila followers, mentre Fedez circa 119 mila. La stessa dinamica è stata registrata dalle interazioni sui profili Instagram dei due: se Ferragni fa registrare -20 milioni di interazioni, Fedez si ferma a -3 milioni. Per l’imprenditrice digitale si tratta di un calo del 71% rispetto al periodo precedente, per il marito la perdita è del 37%. Il calo delle interazioni - sottolinea SocialData - è dovuto molto probabilmente all’interruzione del flusso di pubblicazione, limitato al momento alle stories, dove però reactions e diffusione sono visibili solo ai proprietari del profilo.

Bocche cucite, ma marcia innestata: è pronta la fuga di altri sponsor da Ferragni

Flop anche il ritorno sui social dell’influencer, che non ha scaldato i cuori degli utenti. La storia Instagram postata lo scorso 3 gennaio, infatti, non ha generato un dibattito tale da monopolizzare web e social. Questo - evidenzia l’analisi - a causa di alcuni fattori: un minor interesse del pubblico verso l’influencer, una minore emotività degli utenti sulla vicenda, la tipologia del contenuto postato (le interazioni alla storia sono visibili solo a Ferragni). A penalizzare il ritorno social di Ferragni è stata anche la ‘concorrenza’ della conferenza stampa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha generato oltre 6 milioni di interazioni, contro i circa 2 milioni prodotti dal ritorno social di Chiara Ferragni. Una vera Caporetto.