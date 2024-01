Omnibus, la profezia del generale Cuzzelli: "Che fine farà Netanyahu"

10 gennaio 2024 a

Medio Oriente, che succederà alla fine delle ostilità? Non ha dubbi il generale Giorgio Cuzzelli, docente della Lumsa, che prevede fuoco e fiamme contro Benjamin Netanyahu. Il premier verrà messo idealmente al patibolo e dovrà assumersi le responsabilità per le gravissime perdite provocate dall'attacco terroristico del 7 ottobre.

"E' in atto uno sforzo diplomatico da parte degli Usa per arrivare alla soluzione dei due Stati - spiega il generale Cuzzelli - Appena cessano le operazioni belliche, il generale Netanyahu verrà mandato a casa con un carico pendente piuttosto significativo perché comincerà il gioco delle responsabilità. C'è una precisa scelta politica di gravitare con lo sforzo militare nei territori dei territori occupati della Cisgiordania perché lì vi è il grosso del serbatoio elettorale della destra israeliana. La frontiera di Gaza è stata sottovalutata e sulo futuro della Striscia c'è una grande divergenza di opinioni tra la parte militare e quella governativa. In ogni caso al momento l'esercito israeliano si trova in una posizione impossibile.