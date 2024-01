Omnibus, Tocci rivela il vero obiettivo di Israele: "Perché vuole l'escalation"

09 gennaio 2024 a

a

a

Medio Oriente in ebollizione. L'area è al centro di molteplici attacchi concentrici che stanno mettendo in serio pericolo la convivenza tra popoli diversi. Ma quel è il vero obiettivo delle parti in causa? Se n'è parlato durante la puntata di Omnibus in onda il 9 gennaio su La7. In collegamento c'era Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali.

"La diplomazia americana è stata un fallimento nell'evitare i danni a Gaza. Finora, infatti, ci sono state 22mila vittime. Si pensava che il rischio di escalation fosse legato alla reazione di Iran o Hezbollah. In realtà questi due tutto vogliono tranne che un'escalation regionale. Invece emerge sempre più chiaramente che chi vuole un'escalation regionale è Israele stesso. La diplomazia americana ha fallito nel persuadere Israele a condurre la guerra con mezzi diversi e le buone maniere non hanno sortito alcun risultato. Israele sa che se dovesse alzare il tiro, gli Usa verrebbero in soccorso di Israele con l'Europa a traino. E quindi l'incentivo di Israele a trattenersi è al momento davvero molto basso