Omnibus, la proposta di Calenda per le Europee: "Altrimenti è una presa in giro"

09 gennaio 2024 a

a

a

Le elezioni europee si avvicinano a grandi passi. E i leader politici si confrontano sull'ipotesi di candidarsi o meno. Se n'è parlato anche durante la puntata di Omnibus in onda il 9 gennaio su La7. Ospite in studio era Carlo Calenda, segretario di Azione, che ha fatto una proposta a tutti i leader dei partiti politici italiani.

"Lo ripeto oggi con Tajani che secondo me non dobbiamo candidarci. Dei leader nessuno si deve candidare. Perché in Europa bisogna andarci. Io non vorrei candidarmi e vorrei che tutti i leader facessero un accordo per non candidarsi. Proverò a non candidarmi anche se si candidano tutti gli altri leader. Il fatto che non si candida Salvini mi sembra una buona cosa. Sarebbe anche un'idea di prendere l'Europa sul serio. Io, Meloni e Schlein anche se ci candidassimo non potremmo andare in Europa. Insomma sarebbe un po' una presa in giro".