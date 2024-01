Al Bano, l'uscita sul caso Cecchettin lascia di stucco Berlinguer: "Ma come?"

10 gennaio 2024 a

In Italia per settimane non si è parlato d'altro che del tragico delitto di Giulia Cecchettin, la 22enne veneta uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Un caso che ha aperto il dibattito sulla cultura patriarcale e sulla violenza di genere come mai in precedenza. Tuttavia, il clamore della vicenda non è stato avvertito da tutti. Esemplare quanto avvenuto martedì 8 gennaio a È sempre Cartabianca, il programma di Rete 4. “La storia di Giulia Cecchettin? Non la conosco”, ha confessato Albano Carrisi, in arte Al Bano, lasciando di stucco la conduttrice Bianca Berlinguer. "Come non la conosci, se ne è parlato per giorni e giorni, ci sono state manifestazioni e mobilitazioni”, ha obiettato la padrona di casa. “Ti giuro che questa storia la sto sentendo qui. Credimi, su 365 giorni, per 300 sono fuori e purtroppo mi è sfuggita”, ribadisce il Leone di Cellino San Marco.

A provocare la reazione sgomenta della giornalista non è solo l'ammissione di Al Bano, ma il anche il fatto che fino a pochi istanti prima il cantante sembrava al corrente della vicenda. Berlinguer le aveva chiesto un commento degli attacchi social a Gino Cecchettin: “Molto spesso si parla perché si viene invitati a parlare, ma spesso quello che si dice non corrisponde al fatto. Di fronte a una tragedia del genere cosa puoi dire? Mettiti da parte e fai parlare gli psicologi per ottenere forse qualche risposta a qualche domanda”, aveva detto il cantante.