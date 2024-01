Al Bano nella bufera, "lì si soffre": raffica di critiche per il discorso di Capodanno

01 gennaio 2024 a

In diretta da Piazza dei Ferrari a Genova, Federica Panicucci ha condotto il maxi-concerto organizzato per festeggiare il Capodanno e andato in onda su Canale 5. Tanti ospiti e tanta musica. Non è mancata la presenza di Al Bano, che ha allietato il pubblico con una lunga serie di suoi successi. Il cantante, però, proprio per il suo intervento di fine anno, è finito nella bufera. "Mi aspetto tutto il bello che non è arrivato quest'anno. Devo dire che a me è andata abbastanza, anzi molto bene. Però non si può vivere solo del proprio egoismo": così ha esordito. Poi l'artista è passato a un discorso sulle tensioni e sulle guerre che stanno scuotendo il mondo. Lo scivolone sul conflitto in Ucraina non è passato inosservato ai più attenti.

"Dobbiamo anche pensare che a Gaza si soffre, che in Russia si soffre, che in Ucraina si soffre", ha proseguito il cantante, inserendo così il Paese guidato da Putin tra quelli presi di mira e in difficoltà. "E la sofferenza non fa parte dell'essere umano. Noi abbiamo bisogno di una parola semplice che ci appartiene: si chiama pace. E pace sia sempre. E se riusciamo a dirla tutti insieme questa parola forse qualcuno ci ascolterà. Uno, due, tre: pace!", ha aggiunto, coinvolgendo tutti i presenti.

Parole, quelle pronunciate da Al Bano, che non sono state ben digerite dai frequentatori dei social. Riproponendo la scena e aggiungendo commenti senza filtri, gli utenti hanno messo nel mirino il cantante per non essere stato attento nel parlare del conflitto che sta mettendo in ginocchio il cuore dell'Europa. "A Gaza si soffre, in Russia si soffre", scrive qualcuno su X, aggiungendo poi insulti e accuse.