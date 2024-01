Al Bano da Berlinguer: "Caro Amadeus...", l'affondo su Sanremo

10 gennaio 2024 a

a

a

Albano Carrisi in arte Al Bano è tra gli ospiti di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, su Rete 4. Nella puntata di martedì 9 gennaio si parla anche del Festival di Sanremo, a cui il cantante non parteciperà. "Quest'anno Amadeus onestamente mi ha mandato un messaggio: Al Bano, io non ti ci vedo quest'anno nel mio nuovo Sanremo, semplicemente perché i trio che avete fatto (con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, ndr) ha raggiunto dei risultati pazzeschi e non mi va di rovinarlo".

"Ho tutto il pandoro addosso...", la difesa surreale di Ferragni scatena l'ilarità

Il leone di Cellino San Marco rivela cosa ha risposto al direttore artistico del Festival: "Io semplicemente gli ho detto 'caro Amadeus, siccome qualche festival l'ho fatto sulle mie spalle sappi che fare l'ospite d'onore è fantastico, ma io di Sanremo amo la gara e ci sarei andato per il mio rapporto di attività" con l'Ariston.

"Non è detto": Rettore lascia Venier di sasso, cosa le scappa

Berlinguer ha coinvolto Al Bano anche nella discussione sui grandi temi di attualità. Sulla sictuazione in Medio Oriente, per esempio, sulla quale l’opinione del cantante è che "finché si innaffia sempre la pianta dell'odio non ci sarà mai un giusto vivere". Ma se i grandi del mondo vogliono la strada della pace è possibile, però "serve la volontà".