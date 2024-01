Meteo, botta di freddo in vista? “Arriva, ma…”, la rivelazione di Sottocorona

07 gennaio 2024 a

Appuntamento domenicale con il meteo di Paolo Sottocorona che va in onda durante Omnibus, su La7. L’esperto, come ogni domenica, sfodera alcune cartine della marina americana, in particolare quella delle temperature previste a 1500 metri: “Lo zero termico, cioè il livello a 1.500 metri, va sopra le Alpi, sull'Italia ci sono tutti i valori più alti, sopra lo zero ci sono valori più bassi. Nella giornata di lunedì lo zero termico scende dall'arco Alpino fino all'Italia centrale. Il calo, se lo vogliamo andare a calcolare, è di circa quattro gradi in meno. Non è ancora quella botta di freddo che potrà arrivare, non sarà così intensa come ci si aspettava ma insomma arriva. Sicuramente questo primo calo c'è e quindi già questo semplicemente ci dice attenzione perché le temperature poco o tanto ma comunque scendono”.

Il meteorologo si concentra poi sulle previsioni meteo giorno per giorno: “Il tempo di oggi, domenica 7 gennaio, vede ancora il maltempo che prende l'Appennino settentrionale, l'Emilia Romagna, le Marche, l’arcipelago Toscano, parte della Corsica, il versante tirrenico, il basso versante tirrenico con fenomeni molto intensi su Campania, Calabria, Basilicata, anche con fenomeni particolarmente intensi. Poi andiamo alla giornata di lunedì 8 gennaio in cui la attenuazione c’è, sicuramente al nord e su buona parte del centro. Restano fenomeni intensi sulle Isole maggiori e in parte sul basso Tirreno, complessivamente in misura e in intensità minore, quindi non è un miglioramento, ma insomma questo questo maltempo si attenua sicuramente. Passando alla giornata di martedì 9 gennaio abbiamo ancora una zona del Tirreno con fenomeni abbastanza intensi, sembrano essere solo sul mare, quindi danni almeno lì non ne fanno. Però al sud ancora una certa instabilità c’è”.

In chiusura l’esperto di La7 si sofferma sui venti e sulle temperature: “I venti sono fortissimi, con un Nordest che inizia ad affacciarsi, è da qui che arriverà il freddo a inizio settimana. I primi giorni della settimana sicuramente le temperature scendono ma a fine settimana già tendono a risalire quindi è una cosa marcata ma non è marcatissima. Il freddo è relativamente relativamente breve. Le massime previste per la giornata di oggi - conclude Sottocorona - dicono che anche nelle zone interne delle isole un abbassamento c’è, ci sono zone, come il Tirreno, dove i valori sono ancora relativamente elevati, anche in qualche zona tra Piemonte e Lombardia. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è a scendere, che viene da est. Questi quattro gradi in meno vanno messi in conto”.