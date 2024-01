Ferragni, fuga dei brand. "Stiamo valutando": chi vuole lasciarla

06 gennaio 2024 a

a

a

Solo ieri Coca Cola ha comunicato la volontà di congelare la campagna 2024 concordata con Chiara Ferragni e già oggi si parla di un altro brand che starebbe considerando l'idea di stoppare una collaborazione con l'influencer più seguita d'Italia. Potrebbe essere la volta di Monnalisa, azienda di abbigliamento per bambini e bambine da 0 a 16 anni. A renderlo noto è il quotidiano Repubblica. Il marchio toscano fondato ad Arezzo ha fatto sapere che sono in corso delle "valutazioni" sul futuro del rapporto con l'imprenditrice digitale.

"Immagine di donna e madre": Ferragni torna social, ma c'è una strategia

Si parla di un'azienda importante, molto sponsorizzata sui social network, che vanta tantissimi punti vendita e che esporta la merce in tutto il mondo. Il Direttore Creativo del brand, Barbara Bertocci, ha fatto sapere che con i vertici dell'azienda si sta decidendo cosa sia giusto fare dopo il caso Balocco e quanto ne sta conseguendo. La decisione non è ancora definitiva ma "stiamo valutando la cosa. Siamo un’azienda quotata in borsa e dobbiamo prima valutare con il nostro Cda il da farsi. Le feste di Natale hanno rallentato un po’ questo processo" ha dichiarato Bertocci.

Nuova grana per Ferragni: dopo il pandoro e le uova si indaga sulla bambola

L'accordo commerciale con Chiara Ferragni è in vigore dal 2020 e, sulla carta, dovrebbe durare fino al 2025. Sul sito web del marchio toscano c'è proprio una sezione dedicata all'influencer. "L'accordo con Monnalisa è un ulteriore passo nello sviluppo a 360 gradi e globale del marchio che porta il mio nome. La realtà toscana è senza dubbio l'eccellenza mondiale del kidswear alto di gamma e ci permetterà di entrare in questo segmento di mercato dalla porta principale", aveva affermato l'imprenditrice. Intanto, nessuna buona notizia arriva dal fronte degli store. A Milano, per esempio, il negozio è deserto nonostante l'inizio dei saldi e i maxi-sconti.