Sanremo 2024, Amadeus annuncia al Tg1 i superospiti della nave: tutti i nomi

Sale la febbre da Sanremo e gli amanti dell'evento che più tiene incollati i telespettatori alla tv sono curiosi di scoprire nuovi dettagli. Ed ecco che il direttore artistico Amadeus li accontenta. Musica di altissimo livello per gli ospiti della nave Costa Smeralda, che sarà ancorata al largo di Sanremo e collegata anche con il Teatro Ariston ogni sera. Sarà il rapper italiano "numero 1 in classifica" Tedua a inaugurare il palco allestito sulla nave di Costa Crociere. Nella seconda serata del Festival si esibirà il dj e produttore discografico di fama mondiale, Bob Sinclair; nella terza, invece, sarà la volta del cantante italiano Bresh. Sul palco di Costa Smeralda, nella quarta serata, Gigi D’Agostino, dj, produttore discografico e conduttore radiofonico. A Tedua anche il compito di chiudere, con un ospite speciale, le esibizioni degli artisti del 'terzo palco di Sanremo'. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1.

Le co-conduttrici e i co-conduttori erano già stati annunciati a novembre. Entusiasta delle scelte compiute, il conduttore dei record ha reso noti ormai da tempo i nomi dei personaggi del mondo dello spettacolo che lo accompagneranno nel corso dell'edizione del Festival in arrivo. Martedì 6 febbraio sarà Marco Mengoni a presentare i cantanti in gara. Mercoledì 7 scenderà le temute scale dell'Ariston Giorgia. Giovedì 8, invece, sarà il turno di Teresa Mannino. Un venerdì 9 tutto dedicato a Lorella Cuccarini. Per la serata finale, poi, il colpaccio del direttore artistico. A chiudere il quinto Sanremo di Amadeus sarà il cabarettista Fiorello.