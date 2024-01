"Divorzio all'italiana", la confessione di Amadeus dopo la rottura con Lucio Presta

Francesco Fredella 02 gennaio 2024 a

"I motivi per i quali io e Lucio Presta ci siamo divisi non interessano alla gente". Amadeus, in occasione del Capodanno di Rai1, rompe il silenzio per parlare della rottura con il suo storico agente (Lucio Presta). Una rottura che fa rumore, una vera bomba, anticipata il 24 dicembre da Italia Oggi (il quotidiano per antonomasia che racconta il mondo dei media). "C'eravamo tanto amati...", verrebbe da dire. Ma sullo sfondo resta Sanremo, il quinto per Amadeus, che torna all'Ariston dal 6 febbraio.

"Guardiamo tutti al futuro affinché ognuno vada avanti. Questi problemi non li racconto certo in una conferenza stampa", dichiara ancora Amadeus durante la conferenza del Capodanno di Rai1. Poi aggiunge: "Posso solo ribadire la mia convinzione che i super ospiti di Sanremo 2024 dovevano diventare cantanti in gara. È servito tempo, ma è successo. A Sanremo ora si entra tutti vincitori. L'importante è esserci". E proprio oggi, nel corso del Tg1 delle 13.30, arriva l'ennesimo annuncio sul Festival: "A Sanremo Tedua apre e chiude il festival sulla nave. Poi ci saranno Gigi D'Agostino e Bob Sinclair". "Come sapete - aggiunge Amadeus -, nei miei festival ci sono tre palchi, tutti importanti: l'Ariston dove si svolge la gara e due esterni per coinvolgere tutta la città. Uno a piazza Colombo e l'altro sulla nave da crociera per cinque serate imperdibili".