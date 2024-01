L'anno che verrà, bersagliati Romina Power e il figlio Yari: "Ologramma?"

01 gennaio 2024 a

Non si può dire che la performance dell'inedito duo formato da Romina Power e dal figlio Yari Carrisi abbia fatto breccia sui sociale nel concertone di Capodanno di Rai1. Mentre su Canale 5 cantava Al Bano, a Crotone per L'ann che verrà condotto da Amadeus tra gli altri si sono esibiti madre e figlio che hanno suscitato reazioni non certo esaltanti. Complice un aneddoto di Romina che ha lasciato perplessi molti: "John Lennon volle mio padre sulla cover di un disco dei Beatles, papà se ne sta lì proprio dietro di lui, come fosse un’aureola. Io non ne sapevo niente, se ne è accorto Yari un pomeriggio, mentre era a casa di Yoko Ono". Amarcord a parte, la performance dei due è stata parecchio criticata su social, soprattutto su X, l'ex Twitter.

"Ma RominaPower ha il microfono spento, è un ologramma o canta proprio così?", "La certezza che il 2023 verrà ricordato come un anno di m... ha trovato conferma con l'ingresso in scena di YariCarrisi. RominaPower, mamma chioccia silente, portatelo via!", "Capisci di star chiudendo in bellezza il 2023 quando vedi in simultanea #AlBano su Canale 5 e RominaPower e YariCarrisi su Rai1. Sto letteralmente volando", sono alcuni dei commenti più acuminati. Tuttavia c'è anche chi sottolinea la scaltrezza di Amadeus, che è riuscito ad avere in piazza a Crotone le canzoni di Al Bano anche se lui era a Genova per il Capodanno in musica di Canale 5.