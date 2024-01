Barbara d'Urso, che giorno è oggi? Cosa posta sui social: stoccata a Mediaset

Francesco Fredella 01 gennaio 2024 a

a

a

Freedom. Libertà. Il 2024, per Barbara d'Urso, inizia nel segno della comunicazione. L'ex conduttrice di Mediaset adesso è libera, il suo contratto con il Biscione si è risolto. La storia Instagram di Carmelita è accompagnata da un brano di Aretha Franklin e racconta tante cose: sembra che la d'Urso voglia parlare al suo pubblico, senza più legami di un contratto che in questi mesi ha dovuto rispettare. Al suo posto, a Pomeriggio5, è andata Myrta Merlino: gli ascolti, però, non sarebbero affatto buoni. La Merlino viene sorpassata da Alberto Matano, che conduce "La vita in diretta" su Rai1.

“Presto torna in tv”. Soffiata su d'Urso, che intanto riempie i teatri

Cosa accadrà adesso? Barbara d'Urso potrebbe approdare in Rai, secondo alcuni rumors che Dagospia ha riportato in queste ultime ore: si vocifera di un programma dopo "Domenica in" di Mara Venier. Sarà tutto vero? Mistero per adesso. Ma c'è anche chi parla di un suo passaggio a Tv8 con un programma pomeridiano. La cosa certa è che adesso la d'Urso è libera da vincoli contrattuali e torna in pista. Pronta a correre. Come una Ferrari.