Affari Tuoi, la frase alla compagna scatena i social: "Lasciata libera?"

Botti di fine anno ad Affari Tuoi, il popolare programma Rai. I due concorrenti Barbara e Federico da Norcia partono col piede giusto ed eliminati alcuni pacchi con premi di basso valore puntano al colpo grosso da 300mila euro. Le cose però iniziano a girare male quando i 300mila euro escono dal gioco e rimane un pacco da 100mila da aprire tra quelli rossi. Il Dottore si dimostra abbastanza equo, perché offre per due volte 33mila euro. Ma la coppia va avanti, a caccia di fortuna.

Buona sorte che viene sfidata avendo davanti il pacco da 100mila e uno da 20mila da aprire ,e due pacchi blu. A quel punto, arriva la nuova offerta: 19mila euro, sensibilmente inferiore a quelle precedenti. Barbara accetta e si porta a casa la cifra, sempre meglio dei 200 euro custoditi dal pacco che aveva davanti.

Insomma, una normale puntata di Affari Tuoi. Ma c'è una differenza rispetto a tante altre puntate. Sui social infatti è scoppiata la polemica per una frase pronunciata da Federico. Quello che ha detto è sembrato quantomeno indelicato a qualche commentatore dei social: "Sulle parole del fidanzato bisogna stendere un velo pietoso: Ti ho lasciato libera di scegliere...", ma come ti permetti? Zitto dovevi stare, zitto!". Il giovane probabilmente voleva sottolineare che la partita era di Barbara e ha lasciato che fosse lei a prendere ogni decisione, ma evidentemente alcuni telespettatori hanno interpretato in modo diverso le sue parole.