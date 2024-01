L'anno che verrà, Annalisa gela Amadeus: "Cosa vuoi?", attimi di panico

01 gennaio 2024 a

Più di sei milioni e mezzo di italiani hanno festeggiato il Capodanno sintonizzati con Rai1. Nella serata di ieri, domenica 31 dicembre 2023, L’Anno che Verrà condotto da Amadeus ha fatto registrare numeri da record: ha conquistato 6.202.000 spettatori pari al 40.1% di share con un picco, dopo l'una di notte, del 40.7% . Su Canale5 Capodanno in Musica ha ottenuto invece un ascolto medio di 2.631.000 spettatori pari al 18.1% di share (picco del 19.3% nella parte finale). Nella trasmissione Rai in diretta da Crotone Amadeus ha portato molti dei cantanti che vedremo presto al Festival di Sanremo. Diversi i momenti cult del programma, anche se per qualche istante Amadeus ha rischiato di "bucare" il Capodanno.

Abbiamo già il momento più alto del 2024. #LAnnocheVerrà pic.twitter.com/49QrwgKfCf — trashtvstellare (@tvstellare) December 31, 2023

Annalisa era sul palco e stava cantando la sua hit Bellissima quando ci si è accorti che ormai la mezzanotte incombeva. Amadeus irrompe sul palco: "Vieni Annalisa, vieni vieni!", urla con la cantante che dimostra di avere la battuta pronta, perché continuando a cantare cambia le parole del brano e intona all'indirizzo del conduttore: "Cosa vuoi?". Ma appare subito chiaro che non si può tergiversare perché mancano pochi secondi all'ingresso del 2024. "Ci siamo", dice Amadeus che lancia il conto alla rovescia per il buon anno ai telespettatori tra brindisi e luci.