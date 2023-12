La vita in diretta, Alberto Matano fuori dal coro su Ferragni: "Un eccesso"

Francesco Fredella 28 dicembre 2023 a

Del Pandoro-gate, ormai amplificato all’ennesima potenza dai media, se ne parla sempre di più. Stavolta, con stile impeccabile ed elegante, Alberto Matano parla del caso legato a Chiara Ferragni (che pare sia ancora molto scossa).

Prima di tutto "telefoni spenti". Chi c'è dietro l'operazione salva-like di Ferragni

Il conduttore de La vita in diretta - cintura nera di share nel pomeriggio tv, dice: “Io vorrei fare un ragionamento su cui ho pensato. Il mio parere su questa situazione è molto semplice. È che noi passiamo dall’incensare ed elogiare un personaggio, al sottolineare la caduta rovinosa. Ok, è evidente che qui un errore c’è stato, ma non ci può essere però una via di mezzo? Dobbiamo passare necessariamente da un eccesso all’altro? Questa a me sembra quasi una nostra abitudine“. In studio ci sono anche Antonio Caprarica, Silvana Giacobini, Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Le parole di Matano diventano subito virali.