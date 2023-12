Selvaggia Lucarelli, la foto che terrorizza Chiara Ferragni: "Ricordate Lele Mora?"

24 dicembre 2023 a

Chiara Ferragni e Fedez sono in silenzio e "confinati" nell'enorme e lussuoso attico milanese, con l'influencer che dopo il pandoro-gate "ha cancellato cene aziendali e ha messo a tacere le voci secondo le quali sarebbe saltata la testa del suo manager Fabio D’Amato. Nessun capro espiatorio, ma solo una lunga espiazione"; spiega Selvaggia Lucarelli che a suo tempo aveva puntato il dito sulla beneficenza o presunta tale di Ferragni, In un lungo articolo sul Fatto, Lucarelli sottolinea anche un particolare che accomuna la parabola di Lele Mora e quella dei Ferragnez.

Per l'opinionista lo "scollamento dalla realtà" dell'imprenditrice "aveva raggiunto l’apice mesi fa, quando le prime pagine dei giornali mostravano gli studenti in tenda davanti alle università di Milano per accendere una luce sul caro affitti in città ed esattamente in quei giorni Chiara Ferragni postava le foto della visita nel cantiere del nuovo mega attico con i suoi due figli". Lucarelli descrive l'ironia e il sarcasmo di tanti utenti dei social che non pendono più dalle labbra di Ferragni. "Si disse che la fine di Lele Mora fu sancita dalle fotografie del suo enorme, stracolmo frigorifero in Costa Smeralda, quando era all’apice del successo come agente delle star. Qualcuno iniziò a guardare cosa ci fosse nei suoi conti, oltre che nel frigo", commenta Lucarelli. "Pochi giorni prima del Pandoro-gate Chiara aveva mostrato ai follower il suo nuovo gigantesco frigorifero hi-tech che non solo era un regalo, ma pure un contenuto pagato, come del resto quasi tutta la sua casa. Molti avevano commentato: 'Neppure un frigo si compra'. E in effetti in questi giorni, ai problemi legati all’Antitrust e alle attenzioni delle Procure, si aggiungono diversi problemi commerciali", si legge.

Brand in fuga, le inchieste, i follower che tolgono il like. "Per una sorta di legge del contrappasso, tra l’altro, il Pandoro-gate è scoppiato proprio nel periodo natalizio, ovvero quando storie e post su Instagram generano più profitto. A ciò va aggiunto che il disastro reputazionale è così enorme da aver travolto tutta la sua famiglia", continua Lucarelli secondo cui l'influencer ha sbagliato clamorosamente la strategia comunicativa dopo la multa milionaria dell'Antitrust. "Al momento la caduta è durissima: le piovevano banconote sulla testa e ora le lanciano addosso monetine. L’unica buona notizia è che i due figli dei Ferragnez trascorreranno le feste di Natale senza i cellulari puntati addosso. Forse", conclude l'opinionista.