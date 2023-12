Ferragni, "bagagli pronti": l'ultima voce ribalta ogni supposizione

23 dicembre 2023 a

Non si fa che parlare di Chiara Ferragni. Da quando le è stata imposta una pesante multa ed è balzato agli onori di cronaca il cosiddetto pandoro-gate, l'influencer è la protagonista di molti titoli della stampa e dei media. Ieri era spuntata un'indiscrezione sulle condizioni di salute dell’imprenditrice. "È distrutta e chiusa in casa": questo filtrava dal mondo del web. Ma ora sembra la realtà sia ben diversa. Oggi Guia Soncini, su Linkiesta, ha rivelato che la moglie di Fedez starebbe preparando le valigie per una vacanza in montagna con la famiglia, come aveva pianificato nei mesi precedenti.

D'altronde era stato il rapper ad ammettere che non sarebbero rimasti a Milano per le festività: "Sono sposato con la Ferragni, non passeremo il Natale in casa, ha già prenotato tutto", aveva detto con ironia, non presagendo minimamente la bufera che li avrebbe di lì a poco travolti. Per la coppia più seguita sui social, il momento non è di certo roseo. Dopo lo scandalo dei pandori, l'influencer ha dovuto fare i conti con la fuga dei follower e di alcuni sponsor. Ieri la Procura di Milano ha anche allargato l'inchiesta alle uova di Pasqua. Possibile che i Ferragnez abbiano deciso di allontanarsi o invece cambieranno i piani e rimarranno a Milano? Per ora i diretti interessati non hanno nè confermato nè smentito la voce.