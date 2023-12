Ferragni, licenziamento in vista per il manager? Lucarelli: "La laurea..."

23 dicembre 2023 a

Selvaggia Lucarelli torna sul caso Chiara Ferragni. Lo fa partendo dall'ultima indiscrezione circolata sul web e sollevando un dubbio. Ma facciamo un passo indietro. Nelle ultime ore è stato lanciato in rete un retroscena che riguarda in modo diretto il braccio destro dell'influencer. Si tratta di Fabio Maria Damato, general manager di Chiara Ferragni collection e di The Blonde Salad. Si è vociferato che Fedez, poiché non sapeva niente delle trattative legate al progetto con Balocco, abbia suggerito alla moglie di licenziare il suo caro amico. A sganciare questa bomba è stata Guia Soncini su Linkiesta. Ma quale dettaglio attira l'attenzione della giornalista?

"Fabio Maria Damato si è laureato all'università Bocconi di Milano in Economia aziendale nel 2008. Poi è stato fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera. Ha collaborato per la moda con testate come Amica e MF Fashion. Da Maggio 2017 collabora con The Blonde Salad, la società di Chiara Ferragni nata dall'omonimo blog", questo si legge negli estratti riportati da Lucarelli sui suoi canali ufficiali. "Io a proposito di questa laurea del manager di Chiara Ferragni però chiederei a lui se esiste", ha commentato la giornalista. E ancora: "Perché non esiste una sua bio ufficiale", ha aggiunto.

Intanto continua il silenzio social dell'imprenditrice digitale e del marito Fedez. Ieri la Procura di Milano ha allargato l'inchiesta alle uova di Pasqua. Non si arresta l'emorragia di consenso e di follower. Possibile che presto Ferragni torni a parlare e a rivelare la sua versione dei fatti? Nessuno lo sa. Secondo le ultime notizie filtrate, tuttavia, la moglie del rapper sarebbe "distrutta" e non uscirebbe di casa "da giorni".