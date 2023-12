Chiara Ferragni, prima uscita con mamma e figli: le sue parole ai cronisti

24 dicembre 2023 a

Prima uscita per Chiara Ferragni dopo il caso dei pandori Balocco. L'influencer secondo quanto trapela da chi la conosce è con la famiglia nel suo attico milanese, clausura rotta da una passeggiata a Parco Sempione in compagnia della mamma Marina Di Guardo e dei figli Vittoria e Leone. Intercettata dai cronisti del Corriere della sera, ferrigna non ha voluto rilasciare dichiarazioni, tranne rispondere alla domanda su come vadano le cose: "Va bene, dai".

Tra lo stupore delle famiglie presenti alla vigilia di Natale nel parco, Ferragni ha portato i bambini sul trenino, poi un passaggio ai giochi nelle vicinanze. Look comodo - cappotto ove, felpa e jeans - l'influencer appare serena e sorridente. Come detto lei e Fedez sono a Milano, e si era parlato di un momento molto difficile per Ferragni data per confinata nel suo grande appartamento. Tuttavia secondo quanto riportato da Linkiesta i Ferragnez sarebbero in procinto di partire per una vacanza in montagna per salutare il nuovo anno.