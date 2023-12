Ballando con le stelle, Samuel Peron dice addio al programma

23 dicembre 2023 a

Samuel Peron lascia Ballando con le stelle. Si tratta di una vera e propria colonna del programma televisivo di Milly Carlucci presente sul piccolo schermo già a partire dalla seconda edizione datata 2005. Il ballerino, però, ha deciso di lasciare il programma e di appendere le scarpette al chiodo.

Samuel Peron ha 41 anni e balla da quando ne aveva 4. Nella finale di Ballando, il ballerino potrebbe chiudere in bellezza la sua esperienza. In coppia con Simona Ventura, infatti, è uno dei favoriti per la vittoria finale. Ma siamo sicuri che resterà in quota Milly Carlucci, magari continuando a partecipare a Il Cantante Mascherato, trasmissione che ha già vinto nella sua quarta edizione.