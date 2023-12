Adamo Guerra, che fine ha fatto l'uomo ritrovato in Grecia? "C'è la firma"

23 dicembre 2023 a

a

a

La cronaca estiva si è soffermata per lungo tempo sulla vicenda di Adamo Guerra, l'uomo che aveva finto il suicidio e che era stato ritrovato, protagonista di una nuova vita, in Grecia. A interessarsi del caso è stato soprattutto Chi l'ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di aiutare i cari a ritrovare le persone delle quali si è persa traccia. Nei giorni scorsi, la sentenza che ha reso ufficiale il divorzio è stata depositata al tribunale di Ravenna. L'uomo, stando a quanto si apprende, è comparso per la prima volta davanti ai giudici del Tribunale di Ravenna a ottobre. Proprio quelle pratiche avevano reso possibile alla moglie, Raffaella Borghi, di scoprire l'amara verità sul padre delle figlie.

Una telefonata dopo 10 anni: l'uomo che era scomparso telefona alla figlia, la reazione

"Credevo si fosse gettato giù", aveva raccontato ai microfoni di Chi l'ha visto la donna, dopo aver ripercorso per i telespettatori i tasselli importanti della storia e dopo aver provato a fare luce sui documenti dell'ex marito localizzati in Grecia, luogo in cui lui, di fatto, aveva iniziato una nuova vita. In un primo momento, Raffaella Borghi aveva pensato a un furto d'identità. Poi è arrivato il colpo del reporter di Federica Sciarelli che, dopo accurate ricerche, si era ritrovato davanti proprio Adamo Guerra.

La moglie di Adamo Guerra sapeva tutto? La verità sul caso: nel 2016...

Ora, la firma sui documenti è arrivata. Quando l'uomo, le cui peripezie sono balzate agli onori di cronaca, scomparve, 10 anni fa, aveva appena intrapreso con la moglie la pratica per il divorzio, anche se i due erano rimasti in ottimi rapporti. "L'avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso – aveva spiegato la donna alla trasmissione in onda su Rai 3 – ma era vivo. Aveva fatto richiesta all'Aire di essere riconosciuto come cittadino italiano residente in Grecia".