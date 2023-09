Chi l'ha visto, parla la moglie di Adamo Guerra: “Sapevo tutto? Ecco la verità”

26 settembre 2023 a

Il caso della scomparsa e del ritrovamento di Adamo Guerra è sulla bocca di tutti a Lugo di Romagna dopo il servizio di Chi l’ha visto? che ha individuato l’uomo a Patrasso, in Grecia. A parlare della vicenda al Messaggero è Raffaella Borghi, ex moglie di Guerra, che da molti è stata accusata di sapere da anni della nuova vita in Grecia e che il suicidio era solo una messa in scena: “Ho la coscienza a posto. Mi dispiace che escano queste cose. Forse c’entrano le maldicenze. Ma non devo rispondere ora, le mie parole verrebbero travisate. Daremo tutte le spiegazioni, vedrà. Sono molto tranquilla per come ci siamo comportati fino ad oggi e per quello che abbiamo fatto. Noi cercavamo un papà, il padre delle mie figlie”.

“Tornerà a Chi l’ha visto?” la domanda del giornalista su una nuova partecipazione di Borghi alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai3: “Certo, tornerò. Vi chiedo solo di portare rispetto. Chi di voi è un genitore può comprendere il dolore che hanno dovuto affrontare le mie figlie. Io sono sempre la stessa persona, non devo giustificare le mie emozioni, ma è una vicenda molto delicata a livello familiare. C’è il chiacchiericcio, ho passato dieci anni di chiacchiericcio. Ho sempre rispettato anche questo, quello che stavamo passando lo sapevamo solo noi. Io mi sono fidata sempre delle istituzioni. Se l’ha trovato il giornalista... Spiegherò - dice ancora la donna - anche questa cosa del 2016 uscita in Ansa. Ci sono stati vari step, in questa ricerca, ma ripeto io sono andata dalle istituzioni per trovare un papà e me l’ha trovato la redazione di Chi l’ha visto. Nel 2016 avevamo presentato una denuncia perché ipotizzavamo che fosse vivo, ma non sapevamo dove fosse. Stateci vicino, dal punto di vista umano. Queste cose non devono succedere a nessuno”. Resta ancora qualche buco da riempire per arrivare alla verità completa.