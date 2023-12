Chiara Ferragni "è distrutta, da giorni non...": le parole che preoccupano i fan

22 dicembre 2023 a

Chiara Ferragni, dopo aver pubblicato il video di scuse sul suo profilo Instagram, è scomparsa dai riflettori. La maxi multa per "pratiche commerciali scorrette", legata alla vendita dei pandori Balocco, ha aperto un vero e proprio vaso di pandora. La vicenda dell'influencer più seguita d'Italia è balzata agli onori di cronaca ed è finita nel mirino di gran parte dell'opinione pubblica. La grande assenza dai social non lascia presagire nulla di buono sul suo conto. E proprio oggi è spuntato un retroscena che scuote i fan dell'imprenditrice. Come sta la moglie di Fedez? A rivelarlo all'Adnkronos è Mariella Milani, critica di moda ed ex caporedattrice del Tg2.

"Chiara Ferragni non esce di casa da giorni": è stata netta Milani, quando le è stato chiesto qualche aggiornamento su Chiara Ferragni. Da queste poche parole è intuibile che l'influencer stia facendo i conti con le vicende che la stanno travolgendo in questo periodo. Dopo il caso del Pandoro Balocco, per il quale è stata accusata di pubblicità ingannevole, l'imprenditrice è finita nel mirino di molti anche per le uova di Pasqua pensate in collaborazione con Dolci Preziosi. Inoltre, il brand Safilo ha comunicato di aver deciso l’interruzione dell’accordo di licenzia per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear con il marchio Ferragni.

"È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d'immagine che ha avuto è enorme", ha raccontato l'ex caporedattrice del Tg2. La notizia ha fatto il giro del mondo ed è sicuramente difficile uscirne. "Chissà se cadranno delle teste", ha commentato Milani. E sul filmato pubblicato per scusarsi con i suoi sostenitori, ha aggiunto: "Ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l'azienda che la produce, è andato già sold out".