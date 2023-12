Ambrogino d'oro a Ferragni: scatta la raccolta firme: "Decide il Consiglio"

21 dicembre 2023 a

a

a

«Nei prossimi giorni lanceremo la raccolta firme per chiedere la revoca dell’Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni che ha usato la beneficenza per ottenere più followers e profitti». Lo annuncia in una nota Simone Orlandi, coordinatore di Fratelli d’Italia a Milano città. «Una raccolta firme - aggiunge Riccardo Mariani, presidente di Gioventù Nazionale Milano - che ha certamente l’obiettivo di revocare l’Ambrogino d’oro alla influencer, viste le note vicende, ma è anche un segnale per contrastare i falsi miti dal soldo facile e dall’ostentazione esasperata, tutelando chi concretamente fa del bene al prossimo». Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale in piazza San Carlo a Milano hanno organizzato la tradizionale panettonata. «Per quest’anno è prevista anche una raccolta benefica insieme all’associazione "Pro tetto" che da anni si occupa dei senzatetto a Milano. Un momento di comunità per fare sana e vera beneficenza», fa sapere il consigliere comunale Francesco Rocca. «Di questi tempi - sottolinea Orlandi - valorizzare associazioni di volontariato come la pro tetto ci è sembrato più che mai opportuno e contestualmente, e non a caso, lanceremo la raccolta firme per chiedere la revoca dell’Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni».

"Stop all'accordo". Safilo dice basta al marchio Chiara Ferragni

E sulla revoca a Chiara Ferragni dell’Ambrogino d’oro, massima benemerenza del Comune di Milano, dopo il caso che l’ha coinvolta, come proposto da Fratelli d’Italia, «non eserciterò il veto e lascerò al consiglio ogni tipo di riflessione», ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del consiglio comunale, «posto che sul tema dell’Ambrogino non mi voglio proprio esprimere», ha concluso Sala.