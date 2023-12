Dritto e rovescio, l'ultima sparata di Conte: "L'accordo con l'Albania è dannoso"

21 dicembre 2023 a

a

a

Giuseppe Conte non ha dubbi. E ne spara un'altrra delle sue: l'accordo con l'Albania sui migranti sarà dannoso per l'Italia. Il leader del M5S ne ha parlato durante la puntata di Dritto e rovescio in onda il 21 dicembre su Rete4. Ma siamo difronte all'ennesima sparata a cinque stelle. Il protocollo con l’Albania sui migranti «è disastroso per l’Italia - ha detto Conte a Paolo Del Debbio - Noi siamo arrivati a numeri impressionanti. Sentendo Giorgia Meloni che in campagna elettorale parlava di blocchi navali e di ricette facili, io stesso non avrei mai immaginato che con questo governo saremmo arrivati a quota 153 mila migranti. L’accordo con l’Albania è una cosa ridicola. Vedrà che non sarà realizzato» dice il leader dei pentastellati a «Dritto e rovescio» su Rete 4.

"Gender e poliamore"? Scintille sull'educazione sentimentale tra Ruiu e Cirinnà

«Hanno dovuto mettere nero su bianco e questo accordo ci costerà 650 milioni in 5 anni. E Meloni non può realizzare un programma irragionevole che terrà un mese o due i migranti in Albania per poi riportarli in Italia. Solo una piccola parte otterrà l’asilo; mentre tutti gli altri ritorneranno in Italia e si diffonderanno sul nostro territorio con un rischio aggravato per la nostra sicurezza. Non si farà perché Giorgia Meloni non potrà creare un grave danno erariale alle casse dello stato. Non è con gli slogan che si può governare un fenomeno così complesso» conclude Conte.