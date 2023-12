Dritto e rovescio, Luca Zaia incastra gli ambientalisti: "Inquinano di più"

14 dicembre 2023 a

Luca Zaia contro gli ambientalisti che imbrattano la basilica di San Marco. Il governatore del Veneto non ha dubbi e attacca chi ha fatto azioni dimostrative imbrattando monumenti e disturbando la cittadinanza. Ne ha parlato durante la puntata di Dritto e rovescio in onda il 14 dicembre su Rete4. Secondo Zaia le azioni dei dimostranti sono addirittura controproducenti.

Gli ambientalisti tingono di verde il Canal Grande



"Servono regole che siano chiare: il rispetto delle libertà altrui, perché la tua libertà finisce dove inizia la mia, il rispetto della proprietà privata e della libertà pubblica. Per quanto riguarda l'aggressione della nostra basilica di San Marco, la si poteva gestire con uno striscione. Invece si è voluto imbrattare la basilica e il risultato lo sapete qual è? Che questi signori hanno perso sostenitori perché i cittadini si sono arrabbiati e non c'è stata una minima sensibilizzazione. E anche rispetto all'ambiente, tutto quello che è accaduto ha movimentato personale, persone che hanno messo in moto motori a combustibile fossile, C'è stata emissione di CO2, consumo ulteriore di energia elettrica e inquinamento. Quindi il bilancio della sostenibilità di questi atti è che abbiamo inquinato di più. Insomma hanno portato a casa solo titoli di giornale".