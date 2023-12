Vincenzo De Luca, la frase che fa tremare Schlein: "Non lo escludo...", scalata Pd

16 dicembre 2023 a

Vincenzo De Luca torna a tuonare contro il Pd nonostante il quale, come da titolo del suo ultimo libro, tanti amministratori locali continuano a governare. Il presidente della Regione Campania è intervenuto sabato 16 dicembre a Omnibus, su La7, intervistato da Gaia Tortora. È la solita raffica di battute caustiche e bordate ai leader nazionali del Partito democratico, ma De Luca affronta anche le sfide dell'Italia per i prossimi decenni. "Abbiamo al 20 per cento in meno di persone che lavorano rispetto alla Germania e sei o sette rispetto alla Francia, vi è un groviglio, una palude burocratico-amministrativo-giudiziaria che paralizza ogni spinta un rinnovamento nel nostro Paese, ogni energia positiva e ogni spinta giovanile", afferma De Luca.

Tornando al Pd, De Luca rivendica: "Io sono espressione di libertà di pensiero e di autonomia politica, non ho correnti, non ho padrini e non ho padroni - tuona il governatore - e uno dei problemi che ho è quello di aver scelto da sempre una linea di condotta che è sintetizzabile in una espressione: la verità conta più delle bandiere di partito, e questa cosa non determina simpatia dentro il Pd, dove contano correnti e sottocorrenti e non contano gli uomini liberi o i risultati dell'azione politica". A quel punto la conduttrice chiede a De Luca se ha qualche rapporto con l'attuale leadership dem e in particolare con la segretaria Elly Schlein. "Nessuno. Proprio zero. Non ho la fortuna di godere di intimità particolare con l'onorevole Elena Ethel Schlein", afferma gelido De Luca con la consueta enfasi teatrale.

Poi afferma che la segretaria è come "Alice nel paese delle meraviglie" e non si accorge di quanto siano "indecenti" i dirigenti campani del suo partito, attacca De Luca che stupisce Tortora quando risponde alla domanda se avesse mai pensato di puntare alla segreteria del Pd. Ebbene, il governatore abbastanza clamorosamente afferma di averci pensato eccome, ma poi chiarisce: "La propensione al masochismo non è arrivata fino a questo punto, diciamo che poi mi sono fermato a mezza strada". Ritenterà? "Non lo escludiamo", risponde il presidente della Campania.