Stasera Italia, Senaldi annuncia la fine del Pd di Schlein: “Progetto venuto meno”

Tormenti continui per il Partito democratico. L’andamento del corso targato Elly Schlein non sembra quello sperato e nel corso della puntata del 15 dicembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro, viene approfondita la crisi del Pd. Il primo a soffermarsi sul tema è Pietro Senaldi, condirettore di Libero: “Il progetto iniziale del Pd con la scelta di Elly Schlein sta venendo meno. Mi sembra di constatare che Giuseppe Conte resiste, è dai tempi di Pier Luigi Bersani che il Pd tenta di fagocitare il Movimento 5 Stelle e non ci è mai riuscito. Io rinuncerei all’impresa. Credo che la Schlein abbia parecchi problemi interni e credo che se fossi in lei mi augurerei di non andare a votare, farei slittare le Europee”.

Poi è il turno di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura: “Credo che Elly Schlein ha le ore contate. Il Governo è solidissimo e non c’è nessuna dialettica che non tenga conto che c’è un grande partito centrista, che è Fratelli d’Italia. Al centro c’è anche un partito che si avvia al 10%, che è Forza Italia, insieme fanno 40%, con il 10% della Lega fa 50%. Che cosa fa l’opposizione? Il Pd andrà verso il 15%, gli altri disperati di Conte, di Giuseppi, quello che non sa quello che dice, finirà nel nulla, è stato sconfessato dal suo garante. Faranno complessivamente il 25 o il 30%. I sondaggi dicono questo, la sommatoria preclude sia Carlo Calenda che Matteo Renzi, quindi un potenziale 8% non è con loro. Le Europee – sentenzia il critico d’arte - lo faranno intendere”.